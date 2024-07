Entre grandes e pequenos, pelo menos 57 eventos estão programados para ocorrer entre julho e dezembro no Rio Grande do Sul. As festas, feiras e exposições são organizadas por iniciativas privadas, governos municipais e estadual. As festividades buscam valorizar as riquezas de diferentes municípios do Estado, como frutas ou produtos tradicionais, promover a cultura, atrair visitantes e fomentar as indústrias e comércios locais.