“Com a enchente, o primeiro patrimônio que se perde é o humano”, diz historiadora 

Historiadora e socióloga, Véra Lucia Maciel Barroso dedicou a vida aos estudos sobre as raízes do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Arquivo Histórico da Santa Casa desde 1986, a pesquisadora tem como principais objetos de estudo a colonização açoriana, memória e patrimônio, com cerca de 50 livros publicados no Brasil e no Exterior. Aos 75 anos, a gaúcha de Santo Antônio da Patrulha foi escolhida patrona da 35ª Feira do Livro de Gravataí, que aconteceu em junho e teve como mote a reflexão sobre patrimônio.