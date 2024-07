Inovação, criatividade e tecnologia. Estes foram os temas centrais da terceira edição da série especial do Painel RBS, realizada nesta terça-feira (16), em Porto Alegre. Convidados com atuação e experiência nas áreas analisaram os caminhos para a reconstrução criativa do Rio Grande do Sul. O debate faz parte do movimento "Pra cima, Rio Grande", criado pelo Grupo RBS e voltado à retomada do Estado.