Grande parte das respostas sobre o que somos estão no lugar e nas pessoas de onde viemos. É uma jornada pela mais particular de nossas referências, ambiente de afeto e também de hostilidade, que a psicanalista paulistana Thais Basile empreende no livro Atravessando o Deserto Emocional – Os Impactos de Fazer Parte de uma Família Emocionalmente Adoecida (ed. Paidós, 256 páginas, R$ 55, em média) A autora analisa os principais personagens desse universo e disserta sobre relações problemáticas, que impactam gerações.