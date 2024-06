Grupo RBS realiza série de painéis para debater a retomada do Estado; estreia será sobre turismo 

Como parte do movimento “Pra cima, Rio Grande”, que reúne ampla frente de ações institucionais e editoriais focadas na reconstrução do Estado, o Grupo RBS promove uma série especial do Painel RBS para dar voz e visibilidade aos desafios e soluções para a retomada de setores-chave na economia gaúcha. Com realização nesta quinta-feira (27), às 14h, e transmissão ao vivo em GZH, a primeira edição vai debater caminhos possíveis para a atividade turística no Estado. Elói Zorzetto mediará o encontro.