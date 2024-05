O Estado todo está se mobilizando para auxiliar as vítimas da chuva que estão desabrigando famílias, destruindo bens materiais e tirando vidas de gaúchos desde o início do mês de maio. Para quem foi afetado de alguma maneira pela enchente, abrigos foram construídos em diversos locais do Rio Grande do Sul e doações estão sendo recolhidas ou encaminhadas para esses lugares.