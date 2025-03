Bloco Beijo Maldito espera atrair 10 mil pessoas em Pelotas

Nesta edição, Ferrugem e o grupo É o Tchan garantem a animação do bloco. Beijo Maldito / Divulgação

O bloco carnavalesco Beijo Maldito promete agitar Pelotas neste sábado (29). O evento, já tradicional na cidade desde os anos 1990, deve atrair pelo menos 10 mil foliões. Nesta edição, Ferrugem e o grupo É o Tchan garantem a animação do público.

Os criadores do bloco, Rafael Almeida e Franklin Oliveira, consideram a edição de 2025 a maior da história. Os ingressos esgotaram-se em apenas oito dias.

Em termos de impacto econômico, o Beijo Maldito deve gerar 400 empregos diretos e mais de 1.200 indiretos, além de contar com o envolvimento de 42 empresas fornecedoras responsáveis pela montagem da estrutura.

— O Beijo Maldito é planejado com muita antecedência. Agora, já estamos pensando nos detalhes da edição de 2026. Tudo é cuidadosamente estudado e organizado. É um evento que movimenta não apenas Pelotas, mas toda a região — explica Franklin Oliveira.

O impacto do bloco se reflete em diversos setores da economia local. O segmento de aviamentos registra um aumento superior a 30% na receita em relação à média dos últimos três meses de faturamento em Pelotas. Além disso, serviços como cabeleireiros, manicures, costureiras e barbearias costumam ter a agenda cheia na véspera e no dia do evento.

Bloco promove uma celebração ao presente

Pensado após eventos recentes, como a pandemia e as enchentes que impactaram o Estado, o tema do bloco convida os foliões a viverem intensamente e celebrarem as boas experiências junto a amigos e familiares.

Além das atrações nacionais, grupos locais, como a Banda da Praia, formada por integrantes do Samba do Rei, também vão embalar o público presente.

— Nós somos um bloco que nasceu nos anos 1990, então sempre gostamos de trazer atrações que fizeram sucesso naquela década e mesclar com um artista da nova geração. Por isso, este ano pensamos no É o Tchan e no Ferrugem — explica Rafael Almeida.

Atenção ao trânsito

O bloco Beijo Maldito começa neste sábado (29), a partir das 16h, na Associação Rural de Pelotas. Os ingressos já estão esgotados e todos os foliões devem entrar vestindo o abadá.