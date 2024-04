Crise climática, natureza e competições esportivas são os temas de alguns dos trabalhos vencedores dos prêmios World Press Photo 2024. O concurso tem as categorias Individuais, Reportagem Fotográfica, Projetos de longo prazo e Formato aberto. Os nomes dos quatro vencedores devem ser anunciados no dia 18 de abril. Há, inclusive, uma imagem do Pantanal, registrada por Ian Ford, que recebeu o destaque.