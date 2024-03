Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena no concurso 2.701, sorteado em São Paulo (SP) na noite deste sábado (16), que tinha prêmio estimado em R$ 58 milhões. Os números sorteados foram 06, 15, 18, 31, 32 e 47. Setenta e duas apostas acertaram a quina. Cada uma receberá R$ 59.349,01; a quadra teve 5.712 vencedores, que receberão R$ 1.068,70. O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (19), com prêmio estimado em R$ 67 milhões.