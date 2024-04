Diversas instituições sem fins lucrativos e iniciativas sociais de Porto Alegre estão passando por um momento crítico, de dificuldades financeiras, enfrentando queda no volume de doações e no número de voluntários. Com isso, algumas ações alusivas à Páscoa sofreram o impacto. Foi o que aconteceu com a ONG Só Bebê, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social da Grande Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre.