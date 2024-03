Edu Lyra, fundador da ONG Gerando Falcões, que combate a pobreza e gera oportunidades de educação e desenvolvimento pessoal e profissional nas comunidades do Brasil, revelou que o projeto se prepara para atuar em comunidades do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao Gaúcha Mais, na tarde desta quinta-feira (21), o empreendedor social deu detalhes das ações desenvolvidas pela instituição.