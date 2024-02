A segunda e última noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024 será nesta segunda-feira (12). As agremiações deverão passar pela Marquês de Sapucaí entre 22h desta segunda e 3h50min de terça-feira (13). Ao total, seis escolas de samba irão finalizar os desfiles do Carnaval carioca.