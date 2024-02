A escola de samba Vai-Vai, do Grupo Especial de São Paulo, desfilou no último sábado (10) e levou ao Sambódromo do Anhembi um enredo em homenagem ao hip-hop. Uma das alas era composta por pessoas fantasiadas de policiais do Batalhão de Choque. Elas usavam chifres e asas vermelho-alaranjadas, fazendo alusão a demônios.