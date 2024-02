A Mocidade Alegre é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo de 2024. Com a vitória, a escola chega ao 12º título e o segundo consecutivo, já que foi a vencedora em 2023. A apuração ocorreu na tarde desta terça-feira (13), no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista.