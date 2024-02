Começa nesta segunda-feira (22) mais uma edição do Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa (FSMPI), em Porto Alegre. A nona edição do evento segue com programações até a próxima sexta-feira (26), com atividades na Assembleia Legislativa e também em outras regiões da Capital, com a participação de palestrantes nacionais e internacionais, em formato híbrido (presencial e online).