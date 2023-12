O Rio Grande do Sul passará, na virada de 2023 para 2024, o seu quarto réveillon seguido sob a vigência de uma lei que impõe um limite para o ruído dos fogos de artifício. A lei estadual 15.366 – aprovada em 2019 e regulamentada em 2020 – não proibiu a explosão dos fogos com barulho, mas determinou que as explosões são ilegais quando ultrapassam os cem decibéis.