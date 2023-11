Faltando 40 dias para o Natal, as redes sociais estão recheadas de ideias para quem ainda não definiu a decoração deste ano. Há opções para aqueles que têm pouco ou bastante espaço para uma árvore e também para quem não quer investir no item — nesse caso, é possível reproduzir o desenho na parede com pisca-pisca, por exemplo.