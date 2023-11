Correção: a campanha de Natal dos Correios aceita contribuições até o dia 8 de dezembro no RS. Já a adoção das cartinhas, em Porto Alegre, pode ser feita pelo site ou na agência central, e não como publicado entre as 17h22min de 7 de novembro e as 17h05min de 7 de novembro. O texto já foi corrigido.