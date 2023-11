Quatro portarias de reconhecimento a territórios de comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul foram publicadas nesta segunda-feira (20). Foram declarados os limites dos territórios das comunidades Linha Fão, com 168 hectares, no município de Arroio do Tigre, Família Fidélix, com 4,5 mil metros quadrados em Porto Alegre, Anastácia, com área de 64 hectares em Viamão, e Arnesto Penna – 264 hectares em Santa Maria.