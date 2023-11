Papai Noel vai chegar de helicóptero e pousar no Largo Cultural do Shopping Total nesta sexta-feira (24). A descida também vai ser com estilo: de rapel pela chaminé de 86 metros. Na sequência ele passeará pelos prédios históricos. Haverá, ainda, show de luzes, fogos de artifício e laser. O tradicional evento natalino ocorre a partir das 18h30min.