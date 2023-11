O protagonismo de Gramado no turismo causou mudanças físicas e no modo como a cidade é vista e vivenciada. Moradores dizem que o município da Serra é limpo, seguro e oferece boa qualidade de vida. Há, porém, o outro lado do progresso: a cidade é cara, tornou-se “artificial” e tem um trânsito que prejudica deslocamentos, afirma outra parcela dos habitantes.