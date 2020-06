Carinho com cuidado Para amenizar a saudade, residencial de Gravataí cria túnel do abraço para visitas de familiares a idosos Passados mais de dois meses em distanciamento social, os idosos hospedados na casa puderam tocar, abraçar e segurar as mãos de seus familiares. Iniciativa, que não tem segurança comprovada, depende de rigorosos cuidados