Vítima de latrocínio A história do senegalês que morreu no Rio Grande do Sul e mobilizou uma corrente de solidariedade para ser sepultado no país de origem Amigos e irmão contam o que trouxe Babacar Niang ao Brasil e o seu desejo de retornar para o seu país, o Senegal, onde vive a filha com quem nunca conseguiu estar pessoalmente