Bruno Alencastro / Agencia RBS

Orelhas parcialmente caídas, olhar de coitado, rabo entre as patas: o melhor amigo do homem pode fazer tais mímicas para transmitir uma mensagem e não apenas como reação emocional, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira (19) no Scientific Reports.

— Nós já sabemos que os cães são muito sensíveis à atenção humana. Mas nossos resultados vão mais longe, sugerindo que devemos interpretar os movimentos de seus rostos como meio de comunicação — explica Juliane Kaminski, da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, uma das autoras do trabalho.

Para chegar a essas conclusões, Juliane Kaminski e seus colegas estudaram 24 cachorros de raças diferentes, com idades entre um e 12 anos. Todos eram animais de estimação. Os pesquisadores filmaram os cães e suas expressões colocando-os a um metro de um ser humano, estando este de frente, de costas, atento ou distraído.

Resultado: os músculos do rosto do cão se movem mais se o ser humano estiver atento, conforme Juliane Kaminski. E o "olhar de coitadinho" é a expressão que eles adotam com mais frequência.

Os experimentos realizados também possibilitaram demonstrar que o animal era menos expressivo diante da comida, sinônimo de prazer para ele. Os pesquisadores deduzem que, em face do homem, o cão expressa mais do que uma simples emoção.

— Os resultados podem indicar que os cães são sensíveis à atenção dos seres humanos e que suas expressões são tentativas potencialmente ativas de se comunicar, e não apenas exibições emocionais — diz a pesquisadora.