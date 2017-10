A atriz America Ferrera respondeu no Twitter à convocação do #MeToo (eu também): "A primeira vez que eu lembro ter sido abusada sexualmente eu tinha nove anos". "Não disse a ninguém e vivi com vergonha e culpa pensando que eu, uma menina de nove anos, era de alguma maneira responsável pelas ações de um homem adulto", escreveu.

Seu testemunho, que publicou na última segunda-feira, se une aos centenas de milhares que inundam as redes sociais com a hashtag #MeToo e em outros idiomas: #YoTambien #AMiTambien #MeToo #MoiAussi, #EuTambém.

A convocação foi feita pela atriz Alyssa Milano no sábado, incentivando as mulheres vítimas de abuso sexual a dar seu testemunho na rede social no contexto do caso Harvey Weinstein. "Eu tinha que ver este homem diariamente nos anos seguintes (ao abuso), ele sorria para mim e me cumprimentava", contou a atriz, famosa por seu papel na comédia Betty, a Feia.