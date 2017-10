O Sindicato de Produtores Cinematográficos dos Estados Unidos (PGA, na sigla em inglês) abriu na última segunda-feira (16) um processo para expulsar Harvey Weinstein, alvo de inúmeras denúncias de assédio e abuso sexual. A diretoria do sindicato decidiu "por unanimidade iniciar o procedimento para acabar com a participação" do outrora magnata de Hollywood.