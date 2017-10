Quem aqui nunca fez algo que causou a desaprovação dos pais que atire a primeira pedra. Agora, imagina você, uma mãe religiosa assistindo à filha dançando funk. Ao fazer uma apresentação de ritmos em uma feira cultural em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Thifany Cristina Martins Pinheiro, 17 anos, chocou sua mãe Dinamar.

No vídeo publicado no Facebook de Thifany, a mãe da moça, Dinamar, dá gritos enquanto assiste à coreografia da música Fazer Falta, do Mc Livinho: "Thifany, em nome de Jesus!","Thifany, desce daí agora”. E a situação fica ainda mais divertida quando a mãe afirma "A Thifany tem que se converter".