A internet assistiu a um “roubo de irmã” nos últimos dias. Felizmente, este caso não envolve armas e muito menos sangue, e sim memes criados por milhares de pessoas nas redes sociais. No último fim de semana, este caso foi protagonizado pelo estudante paulista Kaique Bonfim de Souza, 19, e sua irmã Giovanna, 10.

Tudo começou na quarta-feira passada, quando o jovem decidiu ver as fotos da caçula da família no celular dela. Lá, encontrou as imagens “Tumblr, que são aquelas cheias de filtro e com pose reflexiva”, segundo Kaique, lembrando que esta expressão é usada o tempo todo pela irmã. Não pensou duas vezes: publicou os cliques divertidos da mana no Twitter; veja:

Mas, na sexta-feira (13), Kaique se sentiu “traído” pelas redes: centenas de usuários estavam usando as imagens de Giovanna como sendo a irmã deles. Então, fez um post revoltado “pedindo justiça”:

– Foi uma bomba (risos). A foto foi parar em todas as redes possíveis e eu não tinha mais controle de quem via. Tive que falar para a minha mãe, que riu muito das fotos e então eu comecei a ver os comentários e defender a Giovanna de alguns negativos

Ao contrário do que esperava, a irmã ficou feliz com o retorno das redes. Kaique apenas ficou monitorando comentários negativos e os memes, que cresceram em produção a partir de sábado (14).

– Vieram vizinhos bater na porta de casa, um monte de gente querendo vídeo dela falando com a galera do Twitter e ela gostou. Recebi muitos comentários positivos enaltecendo ela, até pediram para tirar foto com ela na escola hoje (nesta segunda). No meu trabalho, estavam perguntando se era mesmo minha irmã – diverte-se Kaique.

Giovanna e o irmão Kaique: garota quer virar Youtuber Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Família em primeiro lugar

Depois do sucesso, Kaique garante que as intenções são as melhores possíveis. Até a mãe quer que ele “arranje um jeito de transformar ela em Youtuber, porque minha irmã faz essas coisas sempre”. No dia a dia, a menina de 10 anos é adepta da tecnologia e Kaique acredita que seja uma característica da geração:

- Não é uma sede por ser webcelebridade, ela apenas tem vontade de gravar tudo, tirar fotos e colocar na internet mesmo por causa das influências, como o Luccas Neto, Larissa Manoela e Maísa. Ela tem pôsteres, livros de Youtubers e tudo que essa geração ama

No sábado, quando as fotos começaram a viralizar, o estudante segurou a vontade da mãe e da irmã sobre criarem um Instagram e um Twitter para a garotinha, pois a exposição o preocupa:

– O Twitter é um lugar perigoso na internet. E deixar minha irmã livre seria péssimo, porque ela teria contato direto e a gente nunca sabe quem tá do outro lado.

E daqui um tempo, como Kaique vê a irmã? Na internet, é claro:

– Daqui 5 anos eu imagino ela virando meme de novo (risos). Eu não consigo imaginar outra coisa a não ser a Giovanna gravando vídeo ou tirando foto e fazendo graça. Eu acredito muito que ela vai ficar bem, vai rir disso por muito tempo e eu aposto contigo que daqui um tempo você vai ver ela de novo (mais risos) – finaliza.

Veja alguns dos memes criados com Giovanna