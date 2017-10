Omar Freitas / Agencia RBS

Não ter um ambiente da casa destinado ao escritório não precisa ser um problema quando se decide aderir ao home office. Com criatividade, é possível unir as características dos outros recantos e potencializar o espaço.

– Para um escritório discreto e funcional na sala, podemos aproveitar o próprio home da TV para projetar um espaço apropriado para guardar pastas, documentos e até mesmo uma impressora com a função Wi-fi. O aparador serve de mesa de escritório na hora de trabalhar e, no dia a dia, serve de apoio para demarcar a sala de estar com a sala home – indica o designer de interiores Vinicius Morais Cabral, que, junto a outros profissionais montou uma série de dicas para o Decoradornet, plataforma de atendimento online

Para a designer de interiores Letícia Costa Vieira, pensar na decoração do gabinete em casa pode ser prático e sem custos altos, criando pontos de destaque:

– Para decorar um escritório gastando pouco, pode-se utilizar de várias técnicas, como aplicação de papéis de parede, cores nos móveis, paredes e também os objetos. Um bom exemplo é utilizar um ponto de cor, como amarelo, para criar uma faixa de destaque na parede, compondo o ambiente com quadros, plantas, livros e acessórios.

A iluminação, quando a função de escritório soma ao cômodo, passa ter questões importantes a serem consideradas, como explica Isadora Teixeira:

– Luzes em temperaturas de cor mais altas (acima de 3.500K) impactam diretamente no aprendizado e na produtividade, tornando as pessoas mais capazes para absorver informação e se concentrar. Uma dica é utilizar lâmpadas de LEDs, que proporcionam iluminação mais aberta e homogênea.

Com a família

A arquiteta Letícia Sá criou seu escritório em casa, ao lado da sala da TV, para ficar mais horas com as duas filhas pequenas. Abaixo, um projeto ousado de Ligia Piccini com bancada do computador anexa à cama

Marcelo Donadussi / Divulgação

A poucos metros do jantar

A arquiteta Thais Bressiani por anos atuou com seu Red Studio nesta sala cheia de estilo, mesclando estante com nichos abertos e muitas gavetas



Dúvidas mais recorrentes:

Iluminação: Na luz geral, luminárias com acrílico leitoso geram iluminação abundante e difusa. Na mesa do computador, o mais indicado é colocar a luminária de forma a incidir o facho de luz atrás ou ao lado da tela do aparelho.

Cores: Tons neutros e acinzentados trazem aconchego, sofisticação e remetem à sobriedade. Para atividades que exijam calma e concentração, o recomendado são tons de azul e verde. Amarelo e laranja são cores estimulantes que podem ajudar na criatividade.

Estantes: O primeiro passo para organizar os livros é classificá-los: pode ser por cores, temas, etc. Nos nichos fechados ficaram os livros menos utilizados. Já os mais acessados é interessante manter em prateleiras abertas.