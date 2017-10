Cristiano Bauce / Divulgação

Entre as informações técnicas da obra e os dados de materiais, a arquiteta Vanessa Mondin, sem querer, lançou a frase que melhor define este projeto na Capital:

– Eu queria o visual de uma casa de vovó moderninha.

Delicado e ao mesmo tempo com personalidade, o apartamento ganhou novos revestimentos e em grande parte das escolhas as cores surgem. A composição no primeiro pavimento chama para o verde-água, o cinza e dois matizes de berinjela. Assim como o louro-freijó, o padrão da melamina amadeirada usada na marcenaria sob medida executada pela Móveis Poa.

A presença da madeira era um dos pedidos da cliente, mas uma questão também foi condicionante em todas as escolhas: era preciso priorizar a praticidade. Para tanto, o piso é vinílico (não faz barulho, é fácil de limpar e é térmico), assim como o tecido do sofá. Ao lado da cozinha, a lavanderia fica setorizada por uma meia-parede com ripas – divide, mas sem deixar os ambientes pequenos visualmente.

Se na sala do primeiro piso a versão casinha romântica foi mais destacada, o industrial contemporâneo deu o tom no andar da cobertura, com uma sala de 25 metros quadrados. A mesa de jantar oficial da casa fica neste setor, assim com o home com lareira. Mas foi no recanto do assador que mais uma intervenção estrutural foi pensada. A pia, que ficava ao lado da churrasqueira, foi transferida para a parede lateral e garantiu espaço para um pedido do gourmet da casa: um fogão à lenha.

Berinjela em destaque

O sofá da loja Móveis Santa Rita tem revestimento vinílico, prático para uma casa com criança pequena. O tom foi utilizado, em matizes levemente mais claros, na parede com as tintas de nomes Berinjela e Adamascado Claro, da Suvinil. Até a porta ganhou a coloração e ficou inserida no painel. Outra intervenção foi a escada: o modelo original, em formato de caracol, foi substituído por um de madeira e inox.

Cristiano Bauce / Divulgação

Na medida

A cozinha tem armários funcionais e com muitas portas – exceção apenas para expositores ao lado do refrigerador. A melamina amadeirada é a louro-freijó, e a em tom de cinza é o padrão Grafito, ambas da Masisa. No tampo, a pedra sintética é Vulcana.

Cristiano Bauce / Divulgação

Verde fez a diferença

Inicialmente, o rosa era o escolhido para os azulejos da linha Liverpool, mas foi o verde que roubou a cena na composição. O piso é um vinílico, da linha Castilla. O vão da cozinha integrada foi ampliado, e a bancada substitui a tradicional mesa de jantar.

Cristiano Bauce / Divulgação

Cristiano Bauce / Divulgação

Descanso neutro

Com 11 metros quadrados, o quarto do casal está com o layout transformado. A cama, com cabeceira estofada, está encostada na janela, garantindo mais paredes para os armários, em lâmina padrão Itapuã (da Duratex) e espelho bronze. E uma das laterais, um armário estreito tem um jogo de volumes que comporta sapateira, penteadeira e armários aéreos. O papel de parede tem textura de tecido.

Cristiano Bauce / Divulgação

Cristiano Bauce / Divulgação