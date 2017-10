O Ka e o Ka + Linha 2018 têm novas opções com a chegada das versões S e Tecno, no hatch, e da série Advanced, no sedã. Os compactos Ford estão entre os veículos mais vendidos no país. A montadora aposta na disponibilidade de equipamentos e preços diferenciados para aumentar a venda dos dois modelos compactos. As versões S e Tecno são equipadas com o motor 1.0 TiVCT. As demais versões existentes – SE, SE Plus, SEL e Trail – continuam com as opções de propulsores 1.0 e 1.5 e também tiveram aprimoramentos, como banco do motorista com ajuste de altura de série. A SEL ganhou bancos de couro.