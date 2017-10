O mercado automotivo continua em movimento como ondas. A primeira quinzena de outubro teve modificações em relação a setembro, mas a liderança permaneceu inalterada. Ao contrário, imbatível, o Chevrolet Onix – 7.528 registros - continua disparado na frente e ampliou ainda mais a vantagem em relação aos segundo e terceiro colocados. O hatch gaúcho vendeu mais do que o Hyundai HB20 – 3.681 emplacamentos - e o Ford K – 2.754 - juntos. O Renault Kwid , que surpreendeu no seu primeiro mês e mercado e ficou em segundo, agora, com 1.311 registros, ficou em 12º entre os automóveis e 14º na classificação geral.

No segmento que mais cresce no mercado brasileiro, o de utilitários esportivos, o Jeep Compass – 1.965 unidades - manteve a liderança, ficou em oitavo na classificação geral, com 242 registros à frente do Honda H-RV- 1.807. Entre as picapes, a Fiat Strada – 2.281 emplacamentos - ficou em primeiro seguida pela irmã maior, a Fiat Toro – 1.772 - , pela Chevrolet S10 – 1.286 - e pela Toyota Hilux – 1.134.