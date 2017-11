Na contramão da tendência atual de atualizar os preços (para cima) a cada ano, a Peugeot surpreendeu e reduziu os valores do 308. Antes tabelada a R$ 98.590, a versão Griffe THP agora não passa de R$ 84.990, ou seja: R$ 13.600 a menos. No caso da versão especial Griffe THP Roland Garros, o desconto é ainda maior: os R$ 101.590 pedidos na época do lançamento caíram para R$ 87.990.