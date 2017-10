A Honda apresentou na última semana a versão 2018 do Fit. O modelo tem mudanças bem perceptíveis no design, além de alguns aprimoramentos em segurança e conforto, apostando alto na tecnologia.

Fit 2018 chega ao mercado com cinco versões diferentes e seis opções de cores Honda / divulgação

O Fit 2018 traz novo design frontal e traseiro, luzes diurnas e lanternas em LED, além de faróis em LED na versão EXL. Na segurança, todas as versões ganham sistema VSA (Vehicle Stability Assist) com controle de tração e estabilidade, e do sistema HSA (Hill Start Assist) de assistência de partidas em rampas. As versões superiores (EX e EXL) recebem ar-condicionado digital e conectividade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Mais dinâmico

O Honda Fit 2018 chega ao mercado em cinco versões – DX, LX, EX e EXL, além da nova versão Personal. Nas versões EX e EXL, o modelo adotará simulação de trocas de marchas (7), por meio de borboletas atrás do volante, trazendo mais controle para o condutor em uma condução mais esportiva, nas versões com transmissão CVT (Continuously Variable Transmission - Transmissão Continuamente Variável).

A transmissão CVT possui conversor de torque, o que melhora a força de tração em baixas velocidades, proporcionando uma resposta mais rápida, aceleração linear e economia de combustível. A versão DX possui transmissão manual de cinco velocidades, com engates curtos e precisos, uma característica comum das transmissões Honda.

Toda a gama é equipada com o motor 1.5 i-VTEC FlexOne, com controle eletrônico variável de sincronização e abertura de válvulas. Criada pela Honda, a tecnologia i-VTEC varia o tempo e a profundidade de abertura das válvulas para obter maior eficiência em diferentes regimes de rotação. Com etanol, esse propulsor gera 116 cv de potência a 6.000 rpm. Quando abastecido com gasolina, são 115 cv a 6.000 rpm.