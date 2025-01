O lado direito defensivo do Inter merece atenção redobrada

Braian Aguirre assumiu a titularidade na lateral direita. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter já realizou três partidas na temporada de 2025. Aos poucos a equipe vai mostrando seu potencial, pontos fortes e deficiências. A partir dessa avaliação, direção e comissão técnica buscam alternativas para tornar o time mais forte e competitivo para sequência do ano.

Esse momento é importante pois define o desempenho do clube no primeiro semestre. A partir disso saberemos quais serão os objetivos até dezembro. Pode ser um ano de sobrevivência ou de grandes disputas.

Uma das questões que tem sido abordada desde o ano passado é o sistema defensivo do time. Após a lesão de Gabriel Mercado, a equipe é dependente de Vitão. A missão é encontrar um zagueiro que consiga dividir responsabilidades em alto nível. Os dirigentes colorado ganharam tempo com as boas atuações de Victor Gabriel. Porém, ainda é necessário reforçar o grupo com mais opções para posição. A tendência é que o calendário seja pesado.

Diante do Guarany, em Bagé, Bruno Gomes sofreu uma grave lesão e ficará fora de grande parte da temporada. Ao natural, Braian Aguirre assumiu a titularidade. Nessas primeiras oportunidades, a qualidade do lateral preocupa.

O Inter perde em vários quesitos sem a presença de Bruno Gomes, que se tornou um dos grandes nomes da posição no Campeonato Brasileiro. Diferente da última temporada onde existia equilíbrio entre lado direito e esquerdo, os primeiros jogos do ano evidenciam a dificuldade existente no setor agora ocupado do Aguirre.

Na comparação com outras competições do ano, o Gauchão tem um nível técnico menor. Ou seja, quando tudo funciona durante o Estadual, não podemos nos enganar e acreditar que nenhuma mudança seja necessária. Esse tipo de competição esconde as verdades. Entretanto, se uma escalação, esquema ou jogador não consegue render nos confrontos diante de equipes inferiores do Gauchão, temos um problema.

O lado direito da equipe colorado ainda tem tempo para dar alguma resposta. Não podemos ser definitivos. Mas o time precisa funcionar e o técnico Roger Machado encontrar soluções para que o Gauchão não escape mais uma vez do Inter.