Inter prepara retorno de Bruno Tabata para fevereiro

Atleta iniciou atividades físicas no gramado do CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter

O Inter prepara o retorno de Bruno Tabata para fevereiro. Na manhã desta segunda-feira (27), a exemplo do que havia acontecido no último domingo (26), o meia realizou trabalho físico individualizado no gramado do CT Parque Gigante, enquanto o time fazia o último ensaio para encarar a terceira rodada do Gauchão.

Titular de Roger Machado no ano passado, o jogador de 27 anos acusou um desconforto muscular na coxa esquerda no início da pré-temporada. Desta forma, perdeu tanto o amistoso contra o México como as partidas iniciais contra Guarany de Bagé e Juventude.

Além de Tabata, o Colorado ficou sem Gabriel Carvalho, que sofreu fratura no pé esquerdo enquanto defendia a seleção brasileira sub-20. A situação obrigou Roger a armar o time com atacantes abertos pelos dois lados.

— Com Gabriel (Carvalho) e Tabata tu tens um meia-ponta. São as alternativas que temos para este momento. A ideia de ter aquisições para o setor é buscar as substituições que nos mantenham no ataque sempre. Estas ausências, pela seleção ou por preservação inicial em função do começo da temporada, claro que são sentidas, mas temos um time que briga — comentou o treinador colorado após a estreia em Bagé.

Como não foi liberado para treinar com bola, Tabata não deverá integrar a lista de relacionados para encarar o São José, nesta terça (28), em Novo Hamburgo. Mas, caso continue evoluindo fisicamente, pode aparecer contra o Avenida, no domingo (2), ou Brasil de Pelotas, na outra quarta-feira (5) — ambos os jogos no Beira-Rio.