Inter não pode cogitar a venda de Vitão

Zagueiro é um dos principais jogadores do time. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter segue sendo alvo de outros times que buscam reforços para 2025. A equipe colorada tem jogadores que estão se destacando e a consequência disso é o assédio contínuo dos clubes. Infelizmente, a situação financeira do Colorado não garante a permanência de alguns atletas. É necessário somar dinheiro em caixa para que tenhamos saúde financeira ao longo do ano. Mas isso não pode ser argumento para que o elenco sofra desmanche.

A bola da vez é Vitão. O jogador está na mira do Flamengo. Entendo a iniciativa dos flamenguistas, pois Vitão é um dos jogadores brasileiros mais promissores da posição.

Sua saída estava programada para metade da última temporada. Porém, como o Real Betis priorizou outra contratação, a saída do zagueiro colorado não foi concretizada. Sorte do Inter que continua com um jogador de extrema qualidade em seu elenco, ainda mais neste momento de escassez de defensores.

O Inter não pode cogitar a venda desse jogador, principalmente para o mercado brasileiro. Até para o projeto de carreira do atleta é mais interessante sair do Beira-Rio direto para Europa. Ficar no Brasil é uma armadilha perigosa para quem sonha em ganhar destaque no futebol internacional. Inclusive, Vitão tem nível para isso. Não precisa ceder aos milhões oferecidos pelo Flamengo.

A saída de Vitão representaria o desmanche total do sistema defensivo colorado. Clayton Sampaio ainda não correspondeu. Tudo aponta que o atleta não conseguirá demostrar mais do que tem apresentado até o momento. A avaliação é a mesma para Rogel. Ou seja, quem traz equilíbrio para o time nessa região do campo é Vitão. Hoje, o Inter é dependente do jogador de vinte e quatro anos.

A prateleira dos intocáveis no elenco colorado é composta por Alan Patrick, Vitão, Bernabei e Borré. Perder qualquer um desses atletas é renunciar a qualquer chance de título. Quem faz a gestão colorada deve levar isso em consideração.