Com certeza o ano de 2025 já começou a ser planejado nos bastidores do Beira-Rio. Mesmo que algumas situações em relação ao calendário ainda estejam indeterminadas, a tendência é que o Inter continue precisando de um elenco robusto para disputar todas as competições que deve participar na próxima temporada. O bom momento técnico do time é um facilitador para esse planejamento.