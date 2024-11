As únicas notícias ruins em relação ao time do Inter após a vitória sobre o Fluminense são as suspensões de Bernabei e Bruno Gomes. Os dois estão entre as melhores escolhas do técnico Roger Machado desde sua chegada ao Beira-Rio. Coincidentemente, até então, estiveram presentes em todos as partidas do Inter nessa sequência de 14 jogos invicto.