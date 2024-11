Domingo será um clássico dia de Beira-Rio

Impossível não estar empolgado com o desempenho da equipe colorada nos últimos meses. O Inter acumula resultados positivos, com uma sequência histórica de 15 jogos invictos, e ótimo desempenho. A confiança do torcedor voltou em grande estilo. A sensação de ir ao estádio para ver seu time jogando em alto nível passou a fazer parte da rotina das pessoas que frequentam o Beira-Rio. Esse momento deixou de ser apenas uma fase. O futebol colorado está consolidado até o final da temporada.