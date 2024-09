As convocações para as Eliminatórias da Copa do Mundo fizeram com que o Inter e diversos clubes do Brasileirão ficassem desfalcados. Além disso, a data marcada para o jogo do Colorado contra o Fortaleza tira qualquer possibilidade de Roger poder contar com Valencia, Borré e Rochet, mesmo se realizada uma força-tarefa para trazê-los de forma rápida a Porto Alegre.