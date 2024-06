Por conta dos desfalques, o técnico Eduardo Coudet precisou repensar o time do Inter nas últimas partidas. Montamos um elenco robusto com diversas alternativas. Mesmo assim, as convocações e lesões chegaram ao time do Colorado. Entramos em campo com Lucca diante do São Paulo e com poucos minutos de jogo perdemos nosso camisa 10. Difícil aplicar qualquer ideia de jogo com esse cenário.