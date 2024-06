Ainda há motivos para relevar alguns problemas do Inter após o período parado por conta da enchente no RS. O prejuízo que os times do Sul estão sofrendo seguirá impactando o futebol até o final da temporada. Sabemos que uma paralisação como essa destrói qualquer tipo de planejamento. Quando pensamos uma temporada, nunca levamos em consideração a possibilidade de algo parecido com o que ocorreu no Rio Grande do Sul. Impossível prever.