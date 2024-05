A chuva que tomou conta do Rio Grande do Sul nos últimos dias está trazendo a forte necessidade de estarmos completamente unidos para superar esse momento. Não existe lado vermelho e azul, direita e esquerda ou qualquer diferença nesse sentido. Para conseguir reconstruir o Estado, vamos ter de jogar no mesmo time e buscar soluções que possam amenizar os impactos dessa tragédia.