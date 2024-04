A primeira parte da temporada 2024 não chegou perto do que imaginávamos para o Inter. Seguimos com uma pressão absurda para retornar ao caminho dos títulos. Claro que a eliminação para o Juventude entristeceu o torcedor, mas a falta de competitividade do time foi o principal ponto negativo dessa equipe que não chegou à final do Gauchão. Precisamos encontrar soluções para disputar em alto nível as próximas competições.