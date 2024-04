Diante do Bahia, o Inter finalmente conseguiu vencer. O ambiente estava ficando complicado por conta da atuação ruim pela Sul-Americana e a eliminação precoce no Gauchão. Apesar dos resultados negativos, o que mais chamou atenção nessas ocasiões foi o desempenho ruim do grupo de jogadores. O futebol dos atletas surpreendeu negativamente. Não é comum ver esse tipo de apresentação e isso nunca pode ser normalizado em se tratando de um clube do tamanho do Inter.