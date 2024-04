O Inter precisou correr bastante no último jogo pela Sul-Americana. Apesar do adversário fraco, o contexto do jogo apresentou enormes dificuldades. A viagem foi extremamente complicada, com troca de rota. O gramado do estádio equatoriano não era dos melhores para um time de posse de bola como o treinado por Eduardo Coudet. E a sequência de duelos começou a pesar no físico dos atletas.