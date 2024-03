Gostei da entrevista coletiva de Rafael Borré em sua chegada. O atacante se mostrou interessado pelo clube e o projeto desde o primeiro momento. Em suas falas, o colombiano demonstrou conhecimento sobre a história do Inter e os jogadores presentes no atual elenco. Isso é importante para que o atleta recém-chegado não se sinta alheio ao contexto da equipe. Tudo isso vai ajudar na adaptação do atleta nos próximos meses.