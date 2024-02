A estratégia do Inter para o Gauchão está definida. Poupar os titulares - e dar rodagem aos jogadores do banco de reservas nas partidas fora de casa - é o método ideal de acordo com o técnico Eduardo Coudet. Não é um absurdo. Inclusive, é importante entender o potencial de todas as peças do grupo e não colocar os profissionais em risco de lesão logo no ponto de partida da temporada.