A mobilização do torcedor colorado garante que teremos um Beira-Rio pulsando no próximo domingo (25). Não tinha como ser diferente. O futebol apresentado pelo Inter empolga e ninguém quer perder de ver esse time atuando diante do maior rival. É como se a partir desse jogo pudéssemos ter a consolidação do promissor desempenho da equipe treinada por Eduardo Coudet.